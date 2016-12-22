ФАС наказала «Тинькофф Мобайл» за не попавший в рекламу роуминг в Крыму

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) признали недостоверной рекламу оператора «Тинькофф Мобайл», в которой говорилось об отсутствии роуминга на территории России, тогда как в Крыму он сохранился, говорится в сообщении на сайте службы.
«В рекламе, размещенной во «ВКонтакте», компания обещала услуги связи без роуминга на всей территории России. Но в действительности роуминг действует на территории Крыма и Севастополя», — рассказали в ФАС.
Там отметили, что выдали оператору предписание о прекращении нарушения. ФАС передал материалы для возбуждения административного дела и назначения штрафа.
В марте ФАС признала недобросовестной рекламу Тинькофф Банка, в которой его карту называли лучшей. В службе уточнили, что при использовании таких слов рекламодатель должен указывать конкретные характеристики или параметры, по которым было сделано сравнение.