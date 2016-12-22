Три человека погибли в ДТП в Саратовской области
Общество, 22:47
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Три человека погибли в ДТП в Саратовской области
Один взрослый и двое детей погибли в ДТП в Саратовской области, еще четверо человек пострадали. Об этом сообщили РБК в пресс-службе областного ГУ МЧС России.
Авария произошла на 147-м км трассы Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград в Вольском районе Саратовской области. Возле поворота на село Талалихино столкнулись легковые автомобили Nissan и Lada Kalina. Пострадавших госпитализировали, на месте работает полиция, причины ДТП устанавливаются.
В начале июля пассажирский поезд № 354 Пермь — Адлер протаранил легковой автомобиль, выехавший на железнодорожный переезд. ДТП произошло на 259-м км перегона Тарханы — Липовский, в результате инцидента никто не пострадал.