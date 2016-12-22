Пассажирский поезд протаранил машину на переезде в Саратовской области

На 259 км перегона Тарханы — Липовский в Саратовской области пассажирский поезд № 354 сообщением Пермь — Адлер протаранил легковой автомобиль, который выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся составом. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги (филиал АО «РЖД»).

Там отметили, что водитель автомобиля KIA выехал на регулируемый переезд при исправно действующей автоматической переездной сигнализации. «Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», — говорится в сообщении.

В результате столкновения водитель автомобиля не пострадал. Пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались.

В связи с ДТП протаранивший автомобиль поезд был задержан на 44 минуты. Помимо этого на 18 минут был задержан пригородный поезд № 6472 Тарханы — Саратов.

«Причина ДТП — грубое нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения при пересечении железнодорожного переезда», — уточнили в пресс-службе.

10 июня в Орловской области автобус столкнулся на переезде с поездом, в результате чего погибли четыре человека, еще 12 получили ранения.