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В Москве не допустили к продаже почти 900 кг грибов и ягод с цезием-137
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В Москве не допустили к продаже почти 900 кг грибов и ягод с цезием-137
Общество, 21:05
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В Москве не допустили к продаже почти 900 кг грибов и ягод с цезием-137
С начала года государственная ветеринарная служба Москвы обнаружила в 27 партиях грибов и ягод радиоактивный изотоп цезий-137, который опасен для здоровья человека. Продукция была изъята из продажи
Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

С начала 2018 года государственная ветслужба столицы выявила содержание опасного для человека цезия-137 в ягодах и грибах, сообщается на сайте мэра Москвы.

Там рассказали, что нарушения нашли в 27 партиях продуктов общим весом 857,6 кг, в том числе в 687 кг черники, 6 кг брусники и 163 кг грибов. «Чаще всего радионуклиды выявлялись в продукции из Республики Беларусь, в меньшей степени в продукции из регионов Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Цезий-137 легко накапливается в растениях и грибах, а после их употребления остается в мышцах, почках, легких и печени человека, что может привести к заболеванию, симптомы которого во многом схожи с острой лучевой болезнью. Внешний вид и вкус зараженных радиацией продуктов не отличается от обычных.

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Грибы — абсорбенты, они активно впитывают в том числе тяжелые металлы, сообщил РБК генеральный директор Школы грибоводства Александр Хренов. «Если прошел дождь из облака промышленного региона, то вполне возможно, [что грибы могут оказаться радиоактивными]», — сказал он.

В комитете ветеринарии Москвы посоветовали не покупать растения и пищевую продукцию на стихийных рынках, поскольку она не проходит соответствующего контроля. Там также напомнили, что покупатель имеет право требовать у продавца заключение о реализации продукции, полученной в государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы.

Авторы: Константин Нагаев, Илья Немченко.
Теги: натуральные продукты , радиоактивный фон
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