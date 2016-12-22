Роспотребнадзор призвал не собирать грибы в ведра и полиэтиленовые пакеты

Роспотребнадзор напомнил россиянам о том, как правильно собирать грибы, а также как предотвратить отравление грибами и правильно их приготовить. Рекомендации надзорного ведомства опубликованы на его сайте.

В Роспотребнадзоре отметили, что ежегодно в России регистрируется около 1 тыс. пострадавших от отравления грибами. При этом порядка 30 случаев заканчивается летальными исходами. В ведомстве рекомендовали не кормить детей до 14 лет любыми видами грибов, так как в детском организме нет нужного количества ферментов для их переваривания.

При сборе грибов Роспотребнадзор рекомендуют соблюдать следующие правила: собирать грибы вдали от дорог и магистралей, а также вне населенных пунктов; собирать только хорошо знакомые виды грибов; складывать их в плетеные корзины и срезать каждый гриб с целой ножкой.

В ведомстве призвали не собирать старые и переросшие грибы, не складывать их в ведра и полиэтиленовые пакеты, так как это приводит к порче грибов. Кроме того, Роспотребнадзор призвал не пробовать грибы во время сбора. «Собирайте грибы в плетеные корзины — так они дольше будут свежими», — говорится в сообщении ведомства.

​«Все принесенные домой грибы в тот же день нужно перебрать, отсортировать по видам и вновь тщательно пересмотреть. Выкидывайте все червивые, перезревшие, пластинчатые грибы, грибы без ножек, дряблые грибы, а также несъедобные и ядовитые, если их все-таки по ошибке собрали», — говорится в сообщении.

При заготовке и приготовлении грибов Роспотребнадзор рекомендует обязательно подвергнуть грибы кулинарной обработке в день сбора, при этом каждый вид грибов готовить отдельно. В ведомстве отметили, что из большой группы съедобных грибов только белый гриб, груздь настоящий, рыжик обыкновенный являются безусловно съедобными грибами. Только их можно использовать для приготовления в пищу без предварительного отваривания.

Помимо этого Роспотребнадзор призвал не мариновать или солить грибы в оцинкованной посуде и не хранить грибы в тепле.​