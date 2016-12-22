Власти ДНР опровергли сообщения о ранении Захарченко

Сведения о ранении главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко не соответствуют действительности. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на администрацию главы ДНР.

«Это фейковая информация. Глава перенес плановую операцию, связанную с тяжелым ранением в Дебальцево в 2015 году», — сказали в администрации. Там также уточнили, что Захарченко уже приступил к работе в полном объеме.

Первым о ранении Захарченко сообщило украинское издание DonPress. В публикации было указано, что жители Донбасса в социальных сетях обсуждают, что «по неподтвержденной информации главарь ДНР Александр Захарченко после недавнего ранения под Авдеевкой ходит на костылях». При этом пользователи предполагали, что его «подстрелили».

Ранее начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов заявил, что СБУ и ВСУ создали новое снайперское подразделение, которое напрямую подчиняется командованию операции объединенных сил (ООС). По данным ДНР, оно было сформировано в июле для активизации снайперской борьбы на линии соприкосновения.

Вооруженный конфликт на востоке Украины между властями Киева и самопровозглашенными ДНР и ЛНР продолжается с весны 2014 года.