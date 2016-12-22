В ДНР заявили о создании ВСУ нового снайперского подразделения в Донбассе

СБУ и ВСУ создали новое снайперское подразделение в Донбассе, которое подчиняется напрямую командованию операции объединенных сил (ООС, бывшая АТО), заявил начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН).
Подразделение было сформировано в июле для активизации снайперской борьбы на линии соприкосновения и дислоцировано в Краматорске. В него входят 30 человек. «В состав вошли военнослужащие центра специальных операций А СБУ, а также снайперы третьего отдельного полка специального назначения и 17-й бригады ВСУ», — пояснил Безсонов.
Специально для нового подразделения были закуплены американские снайперские винтовки Remington и Barrett, полевая форма образца mabuta mk2, навигационные планшеты Army SOS, снайперские дальномеры типа Vetronix и портативные метеостанции Kestral.
В декабре в ДНР заявляли, что в конце ноября 17 украинских военных были убиты и 11 ранены собственными снайперами, которые подчиняются Службе безопасности Украины (СБУ). В штабе антитеррористической операции (АТО) РБК назвали эти заявления ложными.
Вооруженный конфликт на юго-западе Украины между властями в Киеве и самопровозглашенными ДНР и ЛНР продолжается с весны 2014 года. Украинские власти называют это российской агрессией, Москва же не считает себя стороной конфликта и призывает Киев к переговорам с непризнанными республиками.