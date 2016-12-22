Власти Саратова сообщили об обысках в администрации

ФСБ проводит следственные действия в комитете дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Саратова и муниципальном учреждении «Транспортное управление». Об этом сообщили РБК в пресс-службе администрации города. Там не смогли уточнить причину обысков.

В пресс-службе УФСБ по Саратовской области РБК заявили, что никак не комментируют данную информацию.

По данным «РИА Новости», идет выемка документов. Агентство приводит слова главы города Михаила Исаева, согласно которым обыски связаны с одной из компаний, которые работают на рынке перевозок. По данным администрации, 7 июня сотрудники Южной оперативной таможни при силовой поддержке СОБРа провели внеплановую проверку таможенной документации автопарка саратовского Автокомбината №2.