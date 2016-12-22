Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за возвращение США останков солдат

Президент США Дональд Трамп заявил, что благодарен лидеру КНДР Ким Чен Ыну за то, что он выполняет свое обещание о возвращении американской стороне останков погибших в годы Корейской войны американских солдат.

«Я хочу поблагодарить его за то, что он выполняет обещание, которое он дал мне, и я уверен, что он продолжит выполнять это обещание, пока они ищут (останки военных)», — сказал Трамп журналистам.

Ранее власти Северной Кореи передали Соединенным Штатам останки 55 граждан США, погибших в годы Корейской войны. Самолет ВВС США С-17 с останками военнослужащих прибыл на американскую базу Осан в Южной Корее. Они будут тщательно изучены специалистами и в августе отправлены на Гавайи для захоронения.

27 июля отмечается 65-я годовщина окончания войны в Корее 1950–1953 годов. Конфликт завершился подписанием соглашения о перемирии, поэтому формально Республика Корея и КНДР все еще находятся в состоянии войны.​ Согласно американской офииальной статистике, США потеряли в этой войне 37904 военнослужащих.



