Акции Twitter упали вслед за Facebook

Акции социальной сети Twitter торгуются на Нью-йоркской бирже на отметке $35,54 по состоянию на 17:20 мск, падение составило 17,23%. Цена закрытия в четверг составила $42,94, в пятницу торги открылись на отметке $37,25.

Акции дешевеют на фоне квартального отчета компании. Twitter отчитался о том, что месячное число пользователей сократилось на 1 млн человек, компания также ожидает дальнейшего снижения этого показателя. За второй квартал соцсеть отчиталась о 335 млн активных пользователей в месяц.

Спад числа пользователей в Twitter объяснили мерами по борьбе со спамом и фейковыми аккаунтами, а также изменениями в законодательстве ЕС, касающимися персональных данных пользователей.

Накануне свой квартальный отчет представила компания Facebook, соцсеть зафиксировала снижение темпов роста выручки. После этого акции компании упали на 19%, а капитализация сократилась на $119 млрд. По состоянию на 17:20 мск 27 июля, ценные бумаги незначительно подорожали — на 0,89%, до $177,82.