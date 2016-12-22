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Акции Facebook упали на рекордные 19% после квартального отчета компании
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Акции Facebook упали на рекордные 19% после квартального отчета компании
Бизнес, 05:13
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Акции Facebook упали на рекордные 19% после квартального отчета компании
Капитализация Facebook за день рухнула до $119,4 млрд, что стало самым крупным подобным показатель в истории фондового рынка США. Цукерберг в связи с этим опустился с третьего на шестое место в списке богатейших людей планеты
Марк Цукерберг (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Стоимость ценных бумаг Facebook 26 июля упала на рекордные для американского фондового рынка 19%, сообщает Bloomberg. На момент закрытия биржевых торгов они стоили $176,26.

Подобные изменения, как отмечает агентство, привели к снижению рыночной капитализации компании до $119,4 млрд. Накануне этот показатель оценивался в $629,71 млрд. Подобное падение, по информации Bloomberg, стало самым крупным снижением капитализации компании за день в истории фондового рынка США.

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг в связи с этим опустился в рейтинге самых богатых людей мира по индексу Bloomberg Billionaires Index с третьей до шестой позиции. За день на фоне снижения акций компании он потерял почти $15,9 млрд, следует из данных на сайте агентства.

Накануне, после публикации Facebook квартального отчета, Цукерберг, как подсчитал Bloomberg, также потерял почти $17 млрд.

Негативное влияние на стоимость акций оказали данные о снижении темпов роста выручки Facebook, которые оказались хуже прогнозов. Согласно данным отчета компании, ее чистая прибыль составила $5,12 млрд по сравнению с $3,89 млрд за аналогичный период прошлого года. В то же время размер выручки Facebook за квартал ($13,04 млрд), несмотря на рост, оказался ниже ожидаемого. Аналитики прогнозировали выручку в размере $13,36 млрд. Кроме того, беспокойство у инвесторов вызвал прогноз, согласно которому выручка Facebook в будущем будет расти более медленными темпами.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Facebook Inc. , Марк Цукерберг , Акции
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