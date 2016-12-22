Путин вручит госнаграды футболистам и тренерам сборной России

В субботу, 28 июля, футболисты и тренерский состав сборной России получат государственные награды и почетные грамоты от президента Владимира Путина, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Награды будут вручать в Екатерининском зале Кремля. Прошедший в России с 14 июня по 15 июля чемпионат мира по футболу стал самым успешным в истории российской сборной. Футболисты из России впервые вышли в четвертьфинал мундиаля.

После ЧМ-2018 трансферная стоимость многих игроков российской сборной выросла. Больше всего подорожал полузащитник Александр Головин, до мундиаля его трансфер оценивали в €17 млн, после — в €25 млн. Ранее стало известно, что он покинул московский ЦСКА и перешел в «Монако». По данным «Советского спорта» и Sport.24.ru, зарубежный клуб заплатил за него около €30 млн.