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СМИ назвали трансфер Головина в «Монако» самым дорогим среди клубов СНГ
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СМИ назвали трансфер Головина в «Монако» самым дорогим среди клубов СНГ
Общество, 23:32
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СМИ назвали трансфер Головина в «Монако» самым дорогим среди клубов СНГ

Московский футбольный клуб ЦСКА получит около €30 млн за переход в «Монако» полузащитника сборной России Александра Головина, сообщают издания «Советский спорт» и Sport.24.ru, не указывая источники информации.

Оба СМИ подчеркивают, что таким образом Головин станет самым дорогим футболистом постсоветского пространства. На данный момент таким является Генрих Мхитарян, перешедший в 2013 году из донецкого «Шахтера» в немецкую «Боруссию» за €27,5 млн.

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Ранее вице-президент Монако Вадим Васильев рассказал «Спорт-Экспрессу», что Головин 26 июля прилетит в Монте-Карло, где пройдет медосмотр и подпишет контракт.

На ЧМ-2018 сборная России впервые в истории дошла до четвертьфинала, в котором уступила Хорватии. По данным немецкого портала Transfermarkt, стоимость российских футболистов выросла после мундиаля.Сильнее всего увеличилась трансферная стоимость Головина — до чемпионата полузащитника оценивали в €17 млн, после — в €25 млн.

Теги: Александр Головин , трансфер
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