В Чувашии на трассе перевернулась фура с соляной кислотой

Автоцистерна с 20 кубометрами соляной кислоты перевернулась на федеральной трассе М-7 «Волга» в Чувашии, сообщил «РИА Новости» источник в экстренных службах региона. В пресс-службе УГИБДД по республике РБК сообщили, что на 678-м километре автодороги около 13:55 мск опрокинулась машина DAF.
«По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Специалисты МЧС ликвидируют последствия ДТП», — подчеркнули в ведомстве. 46-летний водитель доставлен в больницу с предварительным диагнозом «перелом ноги». Полицейские оцепили место происшествия и организовали объездное движение транспорта. Сейчас движение на участке дороги полностью восстановлено.
По данным cheb.media, в ДТП, по предварительным данным, пострадал водитель фуры. Отмечается, что грузовик ехал из новочебоксарского «Химпрома» в Самару. В пресс-службе «Химпрома» сообщили РБК, что фура, которая опрокинулась на трассе, не принадлежит компании.