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Умер опубликовавший архивы КГБ о Булгакове и Бабеле писатель Шенталинский
Виталий Шенталинский (Фото: psmb.ru)

Российский писатель, журналист и общественный деятель Виталий Шенталинский, опубликовавший литературные архивы КГБ, скончался в возрасте 78 лет, сообщается на сайте правозащитного общества «Мемориал».

«Умер Виталий Шенталинский. Поэт, писатель, журналист, общественный деятель — и друг «Мемориала» с самого начала, на протяжении почти 30 лет», — говорится в сообщении. В «Мемориале» не уточнили причины смерти.

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​Шенталинский родился в 1939 году, окончил Арктическое морское училище и факультет журналистики МГУ. Он написал книги «Преступление без наказания: документальные повести», «Лев Толстой на Лубянке» и «Рабы свободы». Работал в журналах «Вокруг света» и «Огонек». Во время перестройки он создал и лично возглавил Комиссию по творческому наследию репрессированных писателей.

«Без него этой комиссии не было бы — и не вернулись бы, не пришли бы к читателям многие сочинения погибших авторов. Да и о судьбах многих мы так и не узнали бы без его подвижнического труда, который он продолжал — подчас почти в одиночку», — отметили в «Мемориале».

В частности, Шенталинский опубликовал материалы КГБ о жизни и творчестве писателей Исаака Бабеля, Михаила Булгакова, Максима Горького, Осипа Мандельштама, Николая Бердяева и других.

Теги: писатель , смерть , КГБ
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