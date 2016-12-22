Писатель Валерий Ганичев умер на 85-м году жизни

Российский писатель и журналист Валерий Ганичев умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщается на сайте Союза писателей России.

Валерий Ганичев (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

«Сегодня на 85-м году жизни умер Валерий Николаевич Ганичев. Выражаем глубокое соболезнование его родным и близким», — говорится в сообщении.

В Союзе писателей уточнили, что время и место похорон сообщат позже.

Среди произведений Валерия Ганичева - такие романы, как «Адмирал Ушаков» и «Росс непобедимый». Он также возглавлял газету «Комсомольская правда» в период с 1978 по 1980 год. С 1994 года в течение 24 лет он был председателем правления Союза писателей России.