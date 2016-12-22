ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,40 62,52 EUR Нал. 73,78 72,83 USD Бирж. 62,82 -0,13 EUR Бирж. 73,18 -0,11 USD ЦБ. 62,97 +0,03 EUR ЦБ. 73,34 -0,47 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 7870,90 -352,40 IMOEX 2284,31 -0,38% RTSI 1145,46 -0,29% Brent 74,50 +0,01% DJIA 25527,07 +0,44% Nasdaq 7852,19 -1,01%
Суд подтвердил запрет российскому журналисту посещать страны Шенгена
Лента новостей
В Чувашии на трассе перевернулась фура с соляной кислотой 16:19, Общество Деньги с полей: как устроен футбольный бизнес 16:18, РБК и Sony Bravia Замначальника ярославской колонии поместили под домашний арест 16:16, Общество Головин перешел в «Монако» и стал самым дорогим игроком России в истории 16:13, Спорт ЦИК не разрешил коммунистам провести референдум по пенсионному возрасту 16:11, Политика В «Яндекс.Расписании» появился рейс «Аэрофлота» из Москвы в Грозный 16:10, Бизнес Белый дом прокомментировал сообщения о подготовке удара по Ирану 16:06, Политика Полгода стабильности: что означает решение ЦБ о ключевой ставке 16:02, Quote Путин заявил о готовности встречаться с Трампом в Вашингтоне и Москве 16:01, Политика Россия цифровая: какие профессии займут роботы и искусственный интеллект 15:59, Партнерский материал Хранить или избавляться: Stellar подешевел на 6% 15:56, Крипто В Госдуме предложили приравнять неналоговые платежи к пошлинам 15:56, Экономика Умер опубликовавший архивы КГБ о Булгакове и Бабеле писатель Шенталинский 15:55, Общество «Зенит» во второй раз за год отдал в аренду Ивана Новосельцева 15:52, Спорт 6 правил помогут срочно сдать квартиру в аренду 15:50, Недвижимость В США предупредили об усилении позиций России из-за «Северного потока-2» 15:44, Политика Редакция Forbes заявила о потере доступа к системе публикации текстов 15:40, Технологии и медиа Суд подтвердил запрет российскому журналисту посещать страны Шенгена 15:38, Политика Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 15:33, РБК и IWC Суд в Москве заочно арестовал сбивших Су-25 и убивших летчика сирийцев 15:31, Политика Как стать спокойнее и продуктивнее: 7 решений для утра 15:23, Спецпроект РБК PINK Власти Крыма попросили 125 млрд руб. на ремонт дорог 15:12, Бизнес Ученые сочли уникальным затмение Луны и противостояние Марса в одну ночь 15:06, Общество Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 14:59, РБК и Сбербанк «Роскосмос» ответил на слова Сердюкова о конкуренции с «Ростехом» 14:42, Общество Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 14:32, РБК и Сбербанк Борцы с экстремизмом из Ингушетии получили реальные сроки за пытки 14:32, Общество Австралия опровергла данные о подготовке совместного с США удара по Ирану 14:29, Политика
Суд подтвердил запрет российскому журналисту посещать страны Шенгена
Политика, 15:38
0
Суд подтвердил запрет российскому журналисту посещать страны Шенгена

Высший административный суд Польши постановил оставить в силе решение, согласно которому российскому журналисту Леониду Свиридову запрещено посещать страны Шенгенской зоны до 2020 года, сообщает портал Strajk.

Сам Свиридов на заседании суда не присутствовал из-за запрета властей Польши на посещение страны. Его интересы в суде представлял адвокат Ярослав Хелстовски.

Суд рассмотрел поданную Свиридовым жалобу, однако оставил в силе решение о запрете въезда на территорию стран Шенгенского соглашения. «Я не могу судить, представлял ли мой клиент угрозу для Польши. Возможно, это так. Однако у меня сложилось впечатление, что разбирательство было намеренно проведено так, чтобы не дать ему возможности обсудить выдвинутые обвинения», — заявил адвокат.

В Польше признали законной высылку журналиста МИА «Россия сегодня»
Политика

Он добавил, что Свиридов прошел по этому делу все инстанции в Польше. Теперь россиянин может обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. По мнению адвоката, Свиридов обязан это сделать, так как польское законодательство состоит из несправедливых стандартов, нарушающих права людей, которые ведут судебные тяжбы.

Леонида Свиридова лишили журналистской аккредитации в октябре 2014 года. Впоследствии журналиста лишили статуса долговременного резидента ЕС и постоянного вида на жительство в Польше. Причиной для высылки, как уточнило МВД Польши, стали «определенные подозрения» польских спецслужб в отношении журналиста.

Теги: Польша , журналист , россиянин , Леонид Свиридов
Главное
ЦИК не разрешил коммунистам провести референдум по пенсионному возрасту Политика
Материалы по теме
МИД Польши назвал актом возмездия высылку польского журналиста из России Политика
МИД объяснил высылку польского журналиста из России Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter