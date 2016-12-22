Суд подтвердил запрет российскому журналисту посещать страны Шенгена

Высший административный суд Польши постановил оставить в силе решение, согласно которому российскому журналисту Леониду Свиридову запрещено посещать страны Шенгенской зоны до 2020 года, сообщает портал Strajk.

Сам Свиридов на заседании суда не присутствовал из-за запрета властей Польши на посещение страны. Его интересы в суде представлял адвокат Ярослав Хелстовски.

Суд рассмотрел поданную Свиридовым жалобу, однако оставил в силе решение о запрете въезда на территорию стран Шенгенского соглашения. «Я не могу судить, представлял ли мой клиент угрозу для Польши. Возможно, это так. Однако у меня сложилось впечатление, что разбирательство было намеренно проведено так, чтобы не дать ему возможности обсудить выдвинутые обвинения», — заявил адвокат.

Он добавил, что Свиридов прошел по этому делу все инстанции в Польше. Теперь россиянин может обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. По мнению адвоката, Свиридов обязан это сделать, так как польское законодательство состоит из несправедливых стандартов, нарушающих права людей, которые ведут судебные тяжбы.

Леонида Свиридова лишили журналистской аккредитации в октябре 2014 года. Впоследствии журналиста лишили статуса долговременного резидента ЕС и постоянного вида на жительство в Польше. Причиной для высылки, как уточнило МВД Польши, стали «определенные подозрения» польских спецслужб в отношении журналиста.