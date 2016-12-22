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В Крыму ответили на высказывание Макаревича про покупку полуострова
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В Крыму ответили на высказывание Макаревича про покупку полуострова
Политика, 14:12
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В Крыму ответили на высказывание Макаревича про покупку полуострова

Высказывание артиста Андрея Макаревича про Крым некорректно, так как полуостров — это не просто земля, а люди, которые приняли решение в рамках референдума. Такое мнение высказал в беседе с РБК замглавы Совета министров Крыма — постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.

«Если это мешок с картошкой, то его купить можно. Но это люди, которые на себя берут и принимают решения, проводят референдум, голосуют, судьбу свою определяют. Здесь неуместно высказывание в таком духе», — отметил он.

Мурадов допустил, что Макаревич рассматривает Крым «как территорию, где горы стоят и море вокруг». «Нет, это люди прежде всего. Купить, продать — совсем не те категории, в которых нужно рассуждать на тему страны, народа, нации», — подчеркнул он.

Вечером 26 июля лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич ​в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказал, что Крым можно было купить. Позже он пояснил РБК, что высказанное им предложение — это метафора.

По его словам, Крым нужно было возвращать мирным способом. «Если была такая острая стратегическая необходимость во владении Крымом, можно было найти другие способы его получить», — заметил он.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал частью России. Международное сообщество, в том числе ООН, в настоящее время продолжает считать Крым частью Украины. В Москве утверждают, что полуостров вошел в состав России без нарушения правовых норм.

Теги: Крым , Андрей Макаревич , Украина , Российская Федерация
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