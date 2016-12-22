Члены банды «Братва» осуждены в Татарстане за убийства и вымогательства

​Верховный суд Республики Татарстан признал 15 членов банды «Братва», которые действовали в Лениногорске, виновными в серии тяжких преступлений и приговорил их к длительным срокам заключения. В зависимости от роли и степени участия члены банды обвиняются в убийстве, вымогательстве, принуждении к отказу от сделки под угрозой насилия, причинении тяжкого (и легкого) вреда здоровью, хулиганстве, повреждении чужого имущества. Об этом говорится в сообщении на сайте республиканской прокуратуры.

33-летний главарь банды Максим Ионов приговорен к 21 году лишения свободы, 11 его подельников — к срокам от восьми до 19 лет. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

В ходе следствия фигуранты дела не признали свою вину. Все, кроме Кулигина, Гончаренко, Краюшкина и Валеева, были заключены под стражу.

Гончаренко и Кулигин получили по два года лишения свободы условно, с испытательным сроком на три года. Краюшкин оштрафован на 20 тыс. руб. в пользу государства. В дальнейшем суд освободил Гончаренко и Кулигина от назначенного наказания по нереабилитирующим основаниям — в связи с актом амнистии. Краюшкина — в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Суд оправдал всех обвиняемых по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в ней). Гособвинение решит вопрос об апелляционном оспаривании приговора после его изучения.

Суд установил, что в 2012 году главарь банды, 33-летний Максим Ионов, чтобы усилить криминальное влияние среди противоборствующих преступных группировок Лениногорска, создал группу «Братва». В ее состав кроме него вошли еще 14 человек. В 2012–2014 годах они нападали на граждан, «в том числе участников противоборствующей им группировки «Спортсмены». Члены «Братвы» избивали своих жертв, используя в качестве оружия ножи и обрезки арматуры. «В результате два человека были убиты, еще трем удалось выжить», — уточняется в сообщении. Участники «Братвы» также угрожали или избивали предпринимателей, вымогали у них деньги или принуждали отказаться от определенных сделок.