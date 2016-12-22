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Семеро полицейских пострадали в ходе драки в мэрии украинского Конотопа
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Семеро полицейских пострадали в ходе драки в мэрии украинского Конотопа
Украинский кризис, 10:56
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Семеро полицейских пострадали в ходе драки в мэрии украинского Конотопа

На заседании городского совета украинского города Конотопа, которое проходило 26 июля, произошла массовая драка между сторонниками действующего мэра и его оппонентами, сообщает «Укринформ».

Видео: UA:СУМИ / YouTube

По словам пресс-секретаря прокуратуры Сумской области Натальи Науменко, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Она рассказала, что сотрудники правоохранительных органов задержали 46 человек, принимавших участие в драке. Все были доставлены в отделение полиции.​

Науменко также отметила, что после драки за медицинской помощью обратились девять человек, среди них семеро полицейских. По ее словам, лицам, которые нанесли телесные повреждения правоохранителям, грозит до 14 лет лишения свободы.

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Как сообщает издание, на заседании рассматривался вопрос о досрочном прекращении полномочий главы города Артема Семенихина. Из 36 депутатов 23 проголосовали за его отставку. Для принятия этого решения не хватило одного голоса, что сперва привело к словесной перепалке, затем конфликт перерос в драку.

Теги: драка , мэрия , Конотоп , пострадавшие , полицейские
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