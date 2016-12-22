Макрон выступил против переговоров по торговому соглашению ЕС и США

Президент Франции Эмманюэь Макрон выступил против переговоров о торговом соглашении между ЕС и США. Об этом он заявил во время своего первого официального визита в Испанию, передает Euronews.

«Я говорил с самого начала, что хорошие бизнес-переговоры могут проводиться только на основе равноправия, взаимности и ни при каких обстоятельствах не должны строиться на угрозах. Я не сторонник начала переговоров о широком торговом соглашении, таком как TTIP (Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство, — прим.РБК), потому что не позволяет обстановка», — сказал Макрон. Также он отметил, что ждет от США каких-то действий по вопросу о пошлинах на сталь и алюминий.

США с июля ввели пошлины на импорт стали и алюминия для ЕС, Канады и Мексики в размере 25% и 10% соответственно. В ответ Европейский союз ввел свои на товары из Соединенных Штатов, в том числе на табачные изделия и другую продукцию.

В среду, 25 июля, сообщалось , что президент США Дональд Трамп провел встречу с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, на которой обсуждался взаимный ввод пошлин Вашингтоном и Брюсселем. По словам, американского лидера в ходе переговоров им удалось договориться о мерах, которые помогут избежать торговую войну.

Тамп рассказал, что была достигнута договоренность работать над установлением нулевых пошлин, «нулевых нетарифных барьеров и нулевых субсидий на промышленные товары», которые не относятся к автомобилестроению. Также он отметил, что Европейский союз будет покупать у США сжиженный природный газ. Трамп сообщил, что также они решили не вводить новые пошлины, пока ведутся переговоры.



Юнкер в свою очередь сказал, что встреча с Трампом «была хорошей и конструктивной». Он добавил, что ЕС и США будут работать вместе над реформированием Всемирной торговой организации.