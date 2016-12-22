В ООН сообщили о нехватке средств

Организация Объединенных Наций находится в «тревожной финансовой ситуации» и у нее начинают заканчиваться средства. Об этом заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщается на сайте организации.



«Как вы знаете, генеральный секретарь [Антониу Гуттериш] написал сотрудниками и членам организации о своей озабоченности тревожной финансовой ситуацией, в которой находится организация», — сказал он. Дюжаррик отметил, что причиной этому поздние взносы, а также те, которые еще не были уплачены в бюджет ООН.

«Мы часто, особенно в это время года получаем недостаточно средств, но по сравнению с ситуацией, которая была в прошлом году, мы никогда не получали так мало в это время», — рассказал представитель генсека. Он добавил, что, у ООН начинают заканчиваться деньги. В этом связи генеральный секретарь попросил государств-членов ООН платить взносы вовремя и в полной мере, сказал Дюжаррик. Кроме того, отметил он, Гуттериш рассказал сотрудникам и членам организации, что решается вопрос, как урезать траты, которые идут не на зарплату, чтобы «решить ситуацию». Представитель Генсека отметил, что речь идет не о сокращениях.

В июне источники Reuters в Вашингтоне сообщали, что США решили сократить финансирование Управления ООН по борьбе с терроризмом, главой которого является российский дипломат Владимир Воронков. Кроме того, американские власти приняли решение снизить уровень своего присутствия на мероприятиях, которые проводит данное подразделение Организации Объединенных Наций. На Управление ООН по борьбе с терроризмом, рассказал собеседник агентства, изначально планировалось выделить $2 млн, но затем эти деньги решили направить на поддержку реформы ООН.