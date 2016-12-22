ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,56 62,60 EUR Нал. 74,12 73,10 USD Бирж. 63,03 +0,25 EUR Бирж. 73,42 -0,03 USD ЦБ. 62,79 -0,16 EUR ЦБ. 73,41 +0,10 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 6088,20 -161,60 IMOEX 2231,03 -0,25% RTSI 1113,60 -0,59% Brent 75,60 +1,96% DJIA 24283,11 +0,12% Nasdaq 7561,63 +0,39%
США урезали финансирование возглавляемой россиянином структуре ООН
Лента новостей
США урезали финансирование возглавляемой россиянином структуре ООН 09:01, Политика Как бизнесу сократить транспортные расходы на 25% 08:49, РБК и «Шелл» Марадона рассказал о своем состоянии 08:46, Общество Таможня возбудила дело о пропавшем кредите Промсвязьбанка на 1 млрд руб. 08:33, Общество В МИДе рассказали об условиях погашения задолженности по взносам в ПАСЕ 08:27, Политика Кабмин отверг идею разрешить продажу лекарств в продуктовых магазинах 08:00, Общество Мужчина в форме на конференции ОБСЕ сообщил о передаче взрывчатки Сенцову 07:36, Общество Игра: кто придумал знаменитую футбольную кричалку «оле-оле» 07:30, Спецпроект РБК Спорт В Новосибирске из горящей высотки эвакуировали более 60 человек 07:21, Общество Facebook отказался от запрета на размещение рекламы криптовалют 07:05, Технологии и медиа Страховки жизни запретят продавать без памятки для клиента 07:02, Финансы В Россию вернулись из Сирии два вертолета Ка-52 и их экипажи 06:33, Общество Попавшая под санкции «дочка» «Ростеха» продаст свою долю в СП с Siemens 06:30, Бизнес ЕСПЧ обязал Россию выплатить 13 задержанным без протокола €24,6 тыс. 06:22, Общество Вице-президент США призвал мигрантов не въезжать в страну нелегально 05:52, Политика Издательство «Просвещение» через суд потребовало вернуть товарный знак 05:43, Бизнес Гибкие дисплеи: когда мы сможем скручивать смартфоны 05:42, РБК и Ингосстрах Месси признали лучшим игроком матча Аргентина — Нигерия 05:27, Общество CNN сообщил об усилении охраны Сары Сандерс после инцидента в ресторане 05:22, Политика Обвиняемый в США российский хакер не признал вину 04:46, Общество Минобороны предложит послужить в научных ротах по контракту 04:41, Общество Израиль заявил о ракетной атаке с территории сектора Газа 04:27, Политика Премьер Греции потребовал от Великобритании вернуть мрамор Парфенона 04:14, Политика В ФНС предложили выдавать самозанятым 10 тыс руб при регистрации 04:12, Экономика Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию 04:09, Партнерский материал Датский премьер предложил оценить риски «Северного потока-2» для Украины 03:43, Политика В Египте проверят влияние размещения команды в Грозном на ее провал на ЧМ 03:42, Общество Новак обсудил с главой Минфина США прекращенные из-за санкций проекты 03:22, Политика
США урезали финансирование возглавляемой россиянином структуре ООН
Политика, 09:01
0
США урезали финансирование возглавляемой россиянином структуре ООН
США сократили финансирование контртеррористического управления ООН из-за возникших разногласий. Источники Reuters в Вашингтоне говорят, что это связано, в частности, с тем, что структуру возглавляет представитель России
Фото: Denis Balibouse / Reuters

США сокращают финансирование Управления ООН по борьбе с терроризмом, которое возглавляет российский дипломат Владимир Воронков, и снижают уровень своего представительства на проводимой этим органом конференции, передает Reuters со ссылкой на источники. Причиной этого стали разногласия по поводу работы ведомства, рассказал собеседник агентства. 

Согласно взятым на себя обязательствам, США должны были направить на финансирование управления $2 млн. Однако теперь эти средства в Вашингтоне решили перенаправить на поддержку реформы Объединенных Наций, рассказал чиновник.

Противоречия между США и органом ООН возникли из-за запланированной конференции по борьбе с терроризмом. Соединенные Штаты настаивали, что в ней должны полноценно участвовать неправительственные группы и организации, которые играют важную роль в борьбе с терроризмом. Однако глава управления Владимир Воронков эту идею не поддержал. По его решению, для неправительственных групп и СМИ будут закрыты две панели конференции — по обмену опытом и недопущению участия иностранцев в террористических организациях. Как пояснил американский чиновник, такое решение принято в связи с тем, что в этих дискуссиях «главы контртеррористических ведомств будут делиться весьма конфиденциальной информацией». 

Кроме того, представитель властей США на условиях анонимности подтвердил, что решение частично связано и с тем, что контртеррористическое управление ООН возглавляет представитель России. Он пояснил, что с точки зрения Вашингтона, Воронков занял этот пост благодаря «сильнейшему прессингу со стороны его страны».

Решение о создании управления по борьбе с терроризмом было принято в ООН летом 2017 года. 21 июня 2017 года было объявлено, что его возглавит Владимир Воронков, ранее занимавший пост постоянного представителя России при международных организациях в Вене. По своему статусу он приравнен к заместителю генсека ООН.

Российского дипломата назначили заместителем Генсека ООН
Политика

Россия пообещала оказывать всю необходимую поддержку новому органу ООН. В январе 2017 года Москва сообщила о добровольном выделении управлению взноса в размере $2 млн. С 2019 года Россия обязалась ежегодно выделять на финансирование деятельности управления $500 тыс.

Как рассказывал сам Воронков в интервью «Интерфаксу» в январе этого года, бюджет возглавляемого им управления формируется за счет добровольных выплат. «Бюджет управления на 90% состоит из добровольных взносов, которые на сегодняшний день предоставляют 22 страны. Чтобы обеспечить устойчивость офиса, требуется и политическая поддержка, и финансовые вложения. И если 193 страны приняли на основе консенсуса решение о создании Управления ООН по контртеррору, то с финансовой стороной его выполнения дело обстоит сложнее», — рассказывал он.

В том же интервью он сообщил об инициативе провести конференцию глав контртеррористических ведомств мира. «Задумка проведения саммита, и она активно поддержана странами-членами ООН, состоит в том, чтобы это мероприятие носило профессиональный, а не политический характер. Тогда от него будет польза, так как в противном случае велик риск того, что форум погрязнет в бесплодных дискуссиях относительно формулировок, что такое международный терроризм, государственный терроризм, насильственный экстремизм и т.д. Разногласия и разночтения на сей счет остаются на сегодня непреодолимыми и только накаляют и так непростую ситуацию в ООН», — сказал Воронков.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: финансирование , ООН , борьба с терроризмом
Главное
Кабмин отверг идею разрешить продажу лекарств в продуктовых магазинах Общество
Материалы по теме
Российский дипломат возглавит расследование гибели миротворцев в Конго Политика
Российский дипломат возглавил управление ООН по наркотикам Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter