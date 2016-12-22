США урезали финансирование возглавляемой россиянином структуре ООН

США сократили финансирование контртеррористического управления ООН из-за возникших разногласий. Источники Reuters в Вашингтоне говорят, что это связано, в частности, с тем, что структуру возглавляет представитель России

Фото: Denis Balibouse / Reuters

США сокращают финансирование Управления ООН по борьбе с терроризмом, которое возглавляет российский дипломат Владимир Воронков, и снижают уровень своего представительства на проводимой этим органом конференции, передает Reuters со ссылкой на источники. Причиной этого стали разногласия по поводу работы ведомства, рассказал собеседник агентства.

Согласно взятым на себя обязательствам, США должны были направить на финансирование управления $2 млн. Однако теперь эти средства в Вашингтоне решили перенаправить на поддержку реформы Объединенных Наций, рассказал чиновник.

Противоречия между США и органом ООН возникли из-за запланированной конференции по борьбе с терроризмом. Соединенные Штаты настаивали, что в ней должны полноценно участвовать неправительственные группы и организации, которые играют важную роль в борьбе с терроризмом. Однако глава управления Владимир Воронков эту идею не поддержал. По его решению, для неправительственных групп и СМИ будут закрыты две панели конференции — по обмену опытом и недопущению участия иностранцев в террористических организациях. Как пояснил американский чиновник, такое решение принято в связи с тем, что в этих дискуссиях «главы контртеррористических ведомств будут делиться весьма конфиденциальной информацией».

Кроме того, представитель властей США на условиях анонимности подтвердил, что решение частично связано и с тем, что контртеррористическое управление ООН возглавляет представитель России. Он пояснил, что с точки зрения Вашингтона, Воронков занял этот пост благодаря «сильнейшему прессингу со стороны его страны».

Решение о создании управления по борьбе с терроризмом было принято в ООН летом 2017 года. 21 июня 2017 года было объявлено, что его возглавит Владимир Воронков, ранее занимавший пост постоянного представителя России при международных организациях в Вене. По своему статусу он приравнен к заместителю генсека ООН.

Россия пообещала оказывать всю необходимую поддержку новому органу ООН. В январе 2017 года Москва сообщила о добровольном выделении управлению взноса в размере $2 млн. С 2019 года Россия обязалась ежегодно выделять на финансирование деятельности управления $500 тыс.

Как рассказывал сам Воронков в интервью «Интерфаксу» в январе этого года, бюджет возглавляемого им управления формируется за счет добровольных выплат. «Бюджет управления на 90% состоит из добровольных взносов, которые на сегодняшний день предоставляют 22 страны. Чтобы обеспечить устойчивость офиса, требуется и политическая поддержка, и финансовые вложения. И если 193 страны приняли на основе консенсуса решение о создании Управления ООН по контртеррору, то с финансовой стороной его выполнения дело обстоит сложнее», — рассказывал он.

В том же интервью он сообщил об инициативе провести конференцию глав контртеррористических ведомств мира. «Задумка проведения саммита, и она активно поддержана странами-членами ООН, состоит в том, чтобы это мероприятие носило профессиональный, а не политический характер. Тогда от него будет польза, так как в противном случае велик риск того, что форум погрязнет в бесплодных дискуссиях относительно формулировок, что такое международный терроризм, государственный терроризм, насильственный экстремизм и т.д. Разногласия и разночтения на сей счет остаются на сегодня непреодолимыми и только накаляют и так непростую ситуацию в ООН», — сказал Воронков.