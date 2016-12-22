Появились первые снимки солнечного затмения с суперлуной

Портал spaceweather.com опубликовал первые кадры солнечного затмения, которое совпало с суперлунием, произошедшим в пятницу, 13 июля.

Снимок был сделан в Северной Тасмании в Австралии. «Ясное синее небо позволило увидеть прекрасное затмение, которое длилось около часа», — говорится в сообщении портала.

Фото: spaceweathergallery.com

Это редкое явление можно наблюдать только в Австралии, Новой Зеландии и Тасмании, а также в восточной части Антарктиды. Причина, по которой новое затмение нельзя будет увидеть с большей части планеты, — близкое расположение Луны к Земле.

В последний раз в пятницу 13-го в Австралии солнечное затмение наблюдалось в декабре в 1974 года.