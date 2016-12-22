Чистая прибыль «Яндекса» за второй квартал выросла на 857%

Чистая прибыль компании «Яндекс» за второй квартал 2018 года составила 33,3 млрд руб., что на 857% выше аналогичного показателя прошлого года. В отчете компании это связывают с эффектом от консолидации показателей «Яндекс.Маркета» в размере 28 млрд руб. Без учета показателей маркетплейса чистая прибыль компании составила 5,3 млрд руб., увеличившись по сравнению со вторым кварталом 2017 года на более скромные 67%.

27 апреля 2018 года «Яндекс» и Сбербанк закрыли сделку по созданию совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета», после чего результаты «Яндекс.Маркета» должны быть деконсолидированы из финансовых результатов группы компаний «Яндекса».

Выручка «Яндекса» за последние три месяца выросла по сравнению со вторым кварталом 2017 года на 34%, до 29,7 млрд руб. Показатель EBITDA за второй квартал 2018 года вырос на 23%, до 8,8 млрд руб. Без учета данных «Яндекс.Маркета» выручка во втором квартале 2018 года составила 29,4 млрд руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 39%, а EBITDA — на 32%, до 8,9 млрд руб.

Выручка компании за первые шесть месяцев 2018 года составила 56,2 млрд руб. (учитывались данные «Яндекс.Маркета» до апреля), что на 32% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года. Чистая прибыль с учетом показателей «Яндекс.Маркета» составила 35,2 млрд руб., увеличившись на 718%, а без него — 7,3 млрд руб., что на 105% больше, чем в первом полугодии 2017 года. Скорректированный показатель EBITDA за первые шесть месяцев 2018 года — 16,5 млрд руб., что на 17% выше уровня прошлого года.

Выручка компании за второй квартал от продажи интернет-рекламы (занимает в структуре общего оборота 83%) выросла на 17%, до 24,5 млрд руб. Без учета выручки «Яндекс.Маркета» за второй квартал 2017 года и 2018 года выручка от продажи интернет-рекламы во втором квартале текущего года выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.