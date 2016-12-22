Из ТЦ «Ривьера» в Москве эвакуировали людей

В торговом центре «Ривьера» на Автозаводской улице в Москве проведена эвакуация. Эту информацию РБК подтвердил работник магазина Yamamay, который расположен в ТЦ.

«Мы уже час на улице, пока не знаем, когда зайдем», — сказал собеседник РБК. По словам источников ТАСС и «РИА Новости» в экстренных службах, из здания были эвакуированы около 3 тыс. человек после анонимного звонка об угрозе взрыва.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сказали, что не имеют информации об эвакуации из-за угрозы взрыва из ТЦ «Ривьера» по адресу: ул. Автозаводская, 18.

13 июля из торгового центра «Пятница» эвакуировали посетителей из-за задымления. В МЧС уточнили, что возгорание произошло в вытяжке кафе, пристроенного к торговому центру. Никто не пострадал.