Посетителей московского ТЦ «Пятница» эвакуировали из-за задымления

В Москве из торгового центра «Пятница», расположенном на Пятницком шоссе, эвакуировали людей. Об этом РБК сообщил сотрудник охраны центра.

«Было задымление. Уже все потушено, [сотрудники МЧС] уже обратно уезжают», — сообщил собеседник РБК. По его словам, персонал и посетители покинули центр самостоятельно. На данный момент торговый центр закрыт для посетителей.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС сообщили РБК, что возгорание произошло в вытяжке кафе, пристроенного к торговому центру. «В ТЦ «Пятница» никакого возгорания не было. К нему пристроено кафе, в вентиляционной трубе кафе было возгорание на площади 2 кв. м. Все уже давно ликвидировано, пострадавших нет», — сказали в ведомстве.

11 июля из ТЦ «Рио» в Москве эвакуировали 1 тыс. человек. В пресс-службе ГУ МЧС по Москве пояснили РБК, что причиной задымления в торговом центре стало короткое замыкание, которое устранили до прибытия спасателей.

В начале июля на селекторном совещании в МЧС начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Виктор Яцуценко выступил с докладом об итогах двухнедельной проверки ведомства. В частности, Яценко отметил существенное увеличение количества пожаров из-за системных ошибок, в том числе в торгово-развлекательных комплексах и торговых центрах. Также проверка выявила дефицит кадров и существенную нехватку материально-технических средств.