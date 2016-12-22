Антимонопольщики завели дело против «Яндекса» из-за рекламы форекс-дилера

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении «Яндекса» и рекламодателя-физлица, который действовал от имени форекс-дилера Instaforex. Об этом сообщает пресс-служба московского отделения ведомства.

Антимонопольщики обнаружили, что в системе «Яндекс.Директ» была размещена реклама форекс-дилера со словами «Лицензия ЦБ РФ ̶ Открыть демо-счет ̶ Торгуйте бесплатно и без рисков». Но у Instaforex нет лицензии Центробанка на деятельность форекс-дилера в России, сообщили в ФАС. Компания также не принадлежит к саморегулируемым организациям в сфере финансового рынка, которые объединяют форекс-дилеров. Еще в рекламе не было указания о рисках, что требуется законодательством.

​Действия «Яндекса», отметили в ведомстве, нарушили закон «О рекламе» (п. 7 ст. 7 и ч. 14 ст. 28 закона). Если факт нарушения будет доказан, то участники дела получат штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб. Рассмотрение дела назначили на 7 августа.