Министр сельского хозяйства Парагвая погиб в авиакатастрофе

В результате крушения в Парагвае легкомоторного самолета погиб министр сельского хозяйства страны Луис Гнейтинг, другие находящиеся на борту также не выжили. Об этом сообщает Ultima Hora со ссылкой на администратора аэропорта Асунсьона Рубена Агилара.

Как отмечается, части самолета были обнаружены неподалеку от аэропорта вылета. В настоящий момент спасатели работают на месте авиакатастрофы.

Всего на борту воздушного судна находились четыре человека: Гнейтинг, его заместитель Висенте Рамирес, чиновник Луис Чароти и пилот Херардо Лопес. Легкомоторный самолет Beechcraft Baron BE58 пропал с радаров 25 июля в 1:20 мск. Он направлялся из Айоласа в аэропорт столицы страны Асунсьон.



