В Парагвае пропал самолет с министром сельского хозяйства на борту
Общество, 10:07
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В Парагвае пропал самолет с министром сельского хозяйства на борту
Легкомоторный самолет Beechcraft Baron BE58 с министром сельского хозяйства Парагвая Луисом Гнейтингом и его заместителем Висенте Рамиресом исчез с радаров. Об этом сообщает газета La Nacion.
Самолет вылетел из города Айолас 25 июля в 01:20 мск и направлялся в аэропорт столицы Парагвая Асунсьоне, но так и не прибыл туда. Полет длился 85 минут, после чего воздушное судно пропало. На борту самолета также находились два пилота. Сейчас организована поисково-спасательная операция.