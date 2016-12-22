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ВВС Британии заявили о сопровождении российского Су-24 над Черным морем
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ВВС Британии заявили о сопровождении российского Су-24 над Черным морем
Политика, 17:59
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ВВС Британии заявили о сопровождении российского Су-24 над Черным морем

Британские истребители Typhoon, базирующиеся в Румынии, сопроводили российский Су-24 над Черным морем, сообщается на сайте Королевских ВВС.

Как отмечается, два истребителя были подняты с военного аэродрома близ города Констанца на черноморском побережье «в ответ на подозрительный бомбардировщик, направляющийся в западную часть воздушного пространства НАТО». По словам одного из пилотов, «российский самолет не вошел в воздушное пространство НАТО», однако пилотам поручили некоторое время патрулировать небо в качестве «сдерживающего фактора».

РБК направил запрос в Министерство обороны России.

В середине июля Минобороны России сообщало, что за неделю российские истребители семь раз поднимались в воздух, чтобы предотвратить нарушение границ.

Теги: Великобритания , истребители
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