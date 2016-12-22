Генпрокуратура не подтвердила сообщения о притеснении геев в Чечне

Все сообщения о притеснение представителей ЛГБТ в Чечне, в том числе со стороны сотрудников силовых структур, изучены Генпрокуратурой России надлежащим образом. Информация СМИ, послужившая основанием для изучения, не подтвердилась, в том числе о гибели трех человек. Об этом заявил Валерий Максименко, начальник Главного управления по надзору за следствием Генпрокуратуры России на 64-й сессии Комитета против пыток ООН, сообщает корреспондент РБК.

«Нарушений не установлено», — констатировал Максименко.

Речь идет о статье «Новой газеты» от 1 апреля 2017 года, в которой рассказывается о преследовании представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. Также сообщается о более сотни задержанных и трех убитых. Источники издания в чеченских спецслужбах назвали это «профилактической зачисткой», связанной с планами ЛГБТ-активистов из других регионов провести акции в городах Северного Кавказа.

Второе расследование газета опубликовала 5 апреля. В нем сообщалось о секретных тюрьмах для геев, в том числе в городе Аргуне. Собеседники издания утверждают, что там задержанных избивали, пытали током, а отпускали только за большой выкуп.

Расследования газеты вызвали большой резонанс. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила создать спецгруппу для рассмотрения обращения представителей ЛГБТ в Чечне о нарушении их прав, а президент России Владимир Путин поддержал идею. Москалькова направила в СК список имен тех, кто, по данным «Новой газеты» подвергся преследованиям.

Эксперты комиссара ООН по правам человека призвали прекратить преследования геев в Чечне и расследовать сообщения о незаконных похищениях представителей ЛГБТ-сообщества и их пытках. Три французских ЛГБТ-ассоциации попросили Международный уголовный суд расследовать ситуацию.

Власти Чечни отрицают все обвинения.