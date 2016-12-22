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ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне
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ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне
Экономика, 17:00
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ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне

Совет управляющих Европейского центрального банка сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Также отмечается, что ставка по депозитам сохранена на уровне 0,4%, маржинальная ставка — на отметке 0,25%. Согласно сообщению, совет управляющих планирует удерживать ставки на этом уровне по меньшей мере до лета 2019 года.

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Регулятор также сохранил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения в размере €30 млрд в месяц, однако с октября по декабрь 2018 года объем покупок будет снижен до €15 млрд.

Теги: Европа , процентная ставка
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