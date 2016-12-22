Экстрадированному из Словакии члену банды Басаева предъявили обвинения

Члену банды Шамиля Басаева Аслану Яндиеву предъявлено обвинение по шести статьям УК России. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Северной Осетии.

Отмечается, что Яндиев обвиняется в бандитизме, терроризме, незаконном обороте оружия, покушении на теракт, убийстве и покушении на убийство.

По данным следствия, он причастен к обстрелу в составе банды подстанции «Владикавказ-2», подрыве самодельных устройств у клубов игровых автоматов и у автостоянки во Владикавказе в 2006 году. Когда ряд членов банды были установлены, Яндиев скрылся от следственных органов и был объявлен в международный розыск. В 2011 году его задержали в Словакии, а 17 июля 2018 года его выдали России. Шамиль Басаев был убит в 2006 году.