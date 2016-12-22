В Петербурге вынесли приговоры восьми участникам террористической ячейки

Московский окружной военный суд в ходе выездного заседания в Петербурге вынес приговор восьмерым членам запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир», сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Отмечается, что Максим Цветков, Азиз Юсуфов, Артур Ахмедов, Ислам Ахмедов, Магомед Ахимов, Эльдар Магомедов, Фарход Нурматов и Мирзобарот Мирзошарипов признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации). Все, кроме Мирзошарипова, признали вину.

Артур Ахмедов получил 10 лет колонии строгого режима, Нурматов и Мирзошарипов — шесть лет колонии общего режима. Цветков, Ислам Ахмедов и Мамедов приговорены к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима, Юсуфов, и Ахимов — к пяти годам.

18 июля участницу женской ячейки «Хизб ут-Тахрир» Аллу Беспалову приговорили к пяти годам колонии общего режима. Она была задержана в ноябре 2017 года.



