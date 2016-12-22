Путин поддержал идею открыть офис банка БРИКС в России

Россия ведет переговоры с Бразилией об открытии региональных отделений банка развития БРИКС, заявил президент Владимир Путин на саммите глав государств объединения, сообщает «РИА Новости».

«Исходим из того, что после их завершения начнутся переговоры по вопросу и об открытии офиса в Российской Федерации», — добавил он.

Президент также сказал, что для Москвы приоритетной задачей является укрепление экономических связей с другими странами БРИКС — Бразилией, Индией, Китаем и Южной Африкой. По словам Путина, товарооборот России с этими государствами по итогам 2017 года увеличился почти на 30%.

В 2013 году страны БРИКС приняли решение создать банк развития, который займется финансированием инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития. Соглашение о создании такого банка было подписано в следующем году. Его штаб-квартира расположена в Шанхае. В соглашении говорилось, что разрешенный к выпуску капитал банка составит $100 млрд, а распределенный капитал — $50 млрд.

Банк с тех пор согласовал 21 проект, их общая стоимость превышает $5 млрд, рассказал 24 июля помощник российского президента Юрий Ушаков. Из этих проектов пять будут реализованы в России, добавил он. Вице-президент банка Лесли Маасдорп объявил, что Россия будет ежегодно получать «примерно миллиард долларов» из банка. Инвестиции предназначены в инфраструктурные и энергетические проекты, а также на защиту экологии.