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Два пилота погибли при крушении Су-22 во Вьетнаме
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Два пилота погибли при крушении Су-22 во Вьетнаме
Общество, 12:33
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Два пилота погибли при крушении Су-22 во Вьетнаме

На севере Вьетнама разбился истребитель ВВС страны Су-22, погибли два пилота. Об этом сообщает Vietnam.net.

По словам местных властей, истребитель упал в холмистой местности в провинции Нгеан, в 300 км к югу от Ханоя. Самолет выполнял тренировочный полет, вылетев из аэропорта Сан-Ванг в районе Тхо Сюань, внутри находились два подполковника — Хуат Манх Три и Фам Джиан Нам.

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На место крушения выдвинулись спасатели, проведение операции затруднено из-за сильных дождей. Причина падения истребителя устанавливается.

Теги: Вьетнам , Су-22 , Пилот , смерть
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