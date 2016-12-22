В Южной Корее разбился военный вертолет

Вертолет морской пехоты Южной Кореи разбился в военном аэропорту города Пхохан на юго-востоке республики, погибли пять членов экипажа, еще один пострадал. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на представителя морской пехоты.

По его словам, вертолет проводил испытательный полет после ремонта, а затем рухнул вниз с высоты 10 м и загорелся. На борту находились шесть членов экипажа, пострадавшего доставили в больницу. Минобороны Южной Кореи сформировало следственную группу для выяснения причин аварии.

В 2013 году вертолет армии США «Черный ястреб» рухнул на границе Южной Кореи и КНДР. В результате инцидента никто не пострадал, на борту находились 13 американских солдат и три члена экипажа. Крушение произошло при посадке после того, как вертолет выполнил тренировочный полет.