Жириновский предложил Путину учредить почетное звание для чиновников

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский направил президенту Владимиру Путину предложение об учреждении звания «Заслуженный чиновник». Копия обращения есть в распоряжении РБК.

В своем письме Жириновский указывает, что сегодня статус муниципальных и государственных чиновников не отмечен в системе государственных наград и «не стимулируется государственными почетными званиями». Лидер ЛДПР подчеркивает, что среди сотрудников госаппарата есть люди, достойные государственных наград благодаря «принесенной пользе государству».

В середине июля Путин подписал указ об учреждении званий «Заслуженный журналист» и «Заслуженный работник связи и информации». Журналисты смогут удостоиться звания не ранее чем через 20 лет с начала работы, а также при наличии отраслевых наград от правительства или Союза журналистов России. Работникам связи звание будет присваиваться за заслуги в развитии отрасли, СМИ и создании социально значимых проектов.