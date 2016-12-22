Премьер-министр Грузии отправил в отставку пятерых губернаторов

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе отправил в отставку пятерых из восьми губернаторов в связи с созданием новой структуры регионального управления. Об этом сообщает телеканал Rustavi2.

Речь идет о главах регионов Шида Картли, Мцхета-Тианети, Самегрело и Земо-Сванети, Квемо-Картли и Самцхе-Джавахети. «Существующая региональная система управления не смогла ответить на вызов, поэтому большинство наших инициатив направлены на реализацию новых проектов в регионах», — отметил Бахтадзе.

Грузия разделена на 12 регионов: девять краев, две автономные республики и город государственного значения — столицу Тбилиси.