Бурджанадзе назвала ошибкой разрыв дипломатических связей России и Грузии

Бывший спикер парламента Грузии и лидер партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе назвала ошибкой разрыв дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси. Об этом она заявила в интервью «Известиям».

«Их отсутствие осложняет переговорный процесс и улучшение отношений. Препятствием также является признание Южной Осетии и Абхазии со стороны России в 2008 году», — сказала Бурджанадзе.

По ее словам, главным препятствием к восстановлению дипотношений является «неготовность грузинской власти вести прямой диалог с Россией». Политики в Тбилиси опасаются, что западные партнеры «косо посмотрят на них и назовут пророссийскими», отметила она. Бурджанадзе подчеркнула, что выход из ситуации лежит через переговоры с Россией, а также Абхазией и Южной Осетией.

Экс-спикер добавила, что встреча президента Владимира Путина с его грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили или премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе «сиюминутно» не избавит от накопившихся проблем, но даст «серьезный импульс» для их решения.

Грузия не поддерживает дипломатические отношения с государствами, которые признают независимость Абхазии и Южной Осетии. Речь идет о России, Никарагуа, Венесуэле, Науру и Вануату. В начале июня в Тбилиси сообщили в ООН о разрыве дипсвязей с Сирией, которая признала независимость двух республик в конце мая