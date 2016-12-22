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Глава НПО им. Лавочкина подал в отставку из-за подозрений в мошенничестве
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Глава НПО им. Лавочкина подал в отставку из-за подозрений в мошенничестве
Политика, 09:49
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Глава НПО им. Лавочкина подал в отставку из-за подозрений в мошенничестве
Гендиректор структуры «Роскосмоса» Сергей Лемешевский подал заявление об увольнении после того, как в отношении него завели уголовное дело о мошенничестве
Сергей Лемешевский (Фото: mosoblduma.ru)

Следственный комитет завел уголовное дело в отношении генерального директора НПО имени С. А. Лавочкина Сергея Лемешевского. В связи с этим он подал заявление об отставке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

Лемешевский будет уволен с предприятия «Роскосмоса» со 2 августа. И. о. руководителя назначили замгендиректора по безопасности Харуна Карчаева.

Уголовное дело о мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ следователи завели и против главы дирекции правового обеспечения предприятия Екатерины Аверьяновой. Ее и Лемешевского подозревают в хищениях средств НПО имени Лавочкина в особо крупном размере. По версии правоохранительных органов, они оплачивали фиктивно оказанные юридические услуги адвокатского бюро «Третьяков и партнеры» на сумму 330 млн руб.

В «Роскосмосе» отметили, что корпорация оказывает содействие прокуратуре и следователям в расследовании уголовного дела. Глава корпорации Дмитрий Рогозин сынициировал проверку до 3 августа отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности АО «НПО Лавочкина». Помимо этого, Рогозин распорядился ежегодно проводить аттестацию руководителей предприятий «Роскосмоса» и отрасли в целом.

Материал дополняется.

Автор: Анна Трунина.
Теги: «Роскосмос» , мошенничество
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