Глава НПО им. Лавочкина подал в отставку из-за подозрений в мошенничестве

Следственный комитет завел уголовное дело в отношении генерального директора НПО имени С. А. Лавочкина Сергея Лемешевского. В связи с этим он подал заявление об отставке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».
Лемешевский будет уволен с предприятия «Роскосмоса» со 2 августа. И. о. руководителя назначили замгендиректора по безопасности Харуна Карчаева.
Уголовное дело о мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ следователи завели и против главы дирекции правового обеспечения предприятия Екатерины Аверьяновой. Ее и Лемешевского подозревают в хищениях средств НПО имени Лавочкина в особо крупном размере. По версии правоохранительных органов, они оплачивали фиктивно оказанные юридические услуги адвокатского бюро «Третьяков и партнеры» на сумму 330 млн руб.
В «Роскосмосе» отметили, что корпорация оказывает содействие прокуратуре и следователям в расследовании уголовного дела. Глава корпорации Дмитрий Рогозин сынициировал проверку до 3 августа отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности АО «НПО Лавочкина». Помимо этого, Рогозин распорядился ежегодно проводить аттестацию руководителей предприятий «Роскосмоса» и отрасли в целом.
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