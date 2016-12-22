Спецслужбы пришли с обыском в Минтруда Дагестана

В Министерстве труда и соцразвития Дагестана проводятся обыски, сообщил РБК источник, близкий к правительству республики.

«В кабинете и.о. министра Расула Ибрагимова и нескольких его заместителей проводятся следственные действия. Сотрудники спецслужб, в их числе сотрудники центрального аппарата ФСБ, изымают документы, которые могут иметь отношение к возбужденному ранее уголовному делу о коррупции», — сообщил источник РБК. По словам собеседников газеты «Черновик», расследование дела связано с финансовыми нарушениями на 700 млн руб.

В Дагестане с начала февраля проходит антикоррупционная операция, во время которой были задержаны несколько высокопоставленных чиновников, включая и.о. председателя правительства республики Абдусамада Гамидова и двух его замов — Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова.

В марте президент Владимир Путин заявлял, что борьба против коррупции «в интересах народа Дагестана» будет продолжена. На совещании по вопросам социально-экономического развития республики глава государства заявлял, что коррупция является проблемой не только Дагестана, но и других российских регионов.