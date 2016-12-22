На Украине из-за непогоды остались без света более 100 населенных пунктов

Из-за непогоды обесточены 117 населенных пунктов в семи областях Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Накануне на Украине прошли грозы с градом и сильными порывами ветра, из-за чего без света остались 30 населенных пунктов в Запорожской области, 24 — в Днепропетровской области, 20 — в Житомирской области, 14 — в Киевской области, 13 и 12 в Донецкой и Луганской областях и четыре в Кировоградской области. Сейчас восстановлением электроснабжения занимаются аварийные бригады.
В середине июля в Боровичском районе Черниговской области Украины пьяный пилот вертолета Ми-2 задел винтом линию электропередачи, из-за чего без света остались пять населенных пунктов. После инцидента вертолет совершил аварийную посадку, пилот скрылся с места происшествия, позднее его задержала полиция. По данному факту завели уголовное дело за нарушение правил безопасности полетов.