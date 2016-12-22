Одномоторный самолет пропал при перелете из Новосибирска в Томск

Одномоторный самолет Cirrus пропал в среду во время перелета из Новосибирска в Томск, говорится в сообщении управления МЧС по Новосибирской области.
Самолет вылетел из аэропорта Северный, однако в установленное время, через два часа после вылета, не прибыл в Томск. Через час после планового времени прилета на поиски летательного аппарата был поднят вертолет Ми-8. Сейчас он проводит поиски в Колыванском районе Новосибирской области.
В поисковой операции участвуют пожарные подразделения, ГИБДД, транспортная прокуратура и сотрудники ФСБ, которым подана заявка по определению последнего местоположения сигнала телефона пилота.
Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы, в самолете находился один пилот.
Поиски самолета также ведутся в акватории реки Обь от Затона Ленинский район Новосибирска до поселка Дубровино Мошковского района.
Американский Cirrus SR22 производится с начала 2000-х годов и является одним из самых популярных поршневых самолетов для частного использования. Он способен нести до пяти пассажиров.