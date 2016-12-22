В промзоне на юго-востоке Москвы произошел крупный пожар

На юго-востоке Москвы в промзоне произошел крупный пожар, огнем было охвачено около 200 кв. м. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного главка МЧС России.

Сообщение о возгорании по адресу: Южнопортовая улица, дом 27, строение 1, поступило в экстренные службы в 06:15 мск. На открытой площадке на территории промзоны загорелось вторсырье. К 07:33 мск прибывшие на место пожарные потушили возгорание. В результате пожара никто не пострадал.

Днем 23 июля на Тверской улице в Москве загорелась кровля дошкольного корпуса №3 школы №2054. Как сообщила РБК и.о. директора учебного заведения Татьяна Брюзгина, пожар возник во время ремонтных работ. В результате возгорания пострадавших нет.