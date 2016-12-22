В здании дошкольного отделения в центре Москвы произошел пожар

Пожарные потушили пожар в двухэтажном здании на Тверской улице в Москве, сообщили РБК в столичном главке МЧС.
Изначально в МЧС рассказали, что в 15:02 в ведомство поступила информация о пожаре на Садово-Триумфальной улице, но позже уточнили, что возгорание произошло по адресу: Тверскаяул., 28, корпус 3. В данном здании расположено дошкольное отделение №3 школы №2054.
В дошкольном корпусе №3 школы №2054 произошло возгорание кровли, подтвердила РБК и.o. директора школы Татьяна Брюзгина. «Там проводились ремонтные работы мягкой кровли. Ведется расследование, поэтому пока не знаю точных причин возгорания», — пояснила она.
«В 15:18 загорание было полностью ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало. Принадлежность здания на данный момент уточняется», — сказали в пресс-службе столичного главка ведомства.