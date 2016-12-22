СМИ сообщили о казни шести членов «Аум Синрикё» в Японии

В Японии казнили шесть членов экстремистской секты «Аум Синрикё» (организация запрещена в России), приговоренных к смертной казни за теракт с использованием зарина в токийском метро в 1995 году, сообщает Kyodo со ссылкой на неназванного представителя властей.

Агентство уточнило, что казненные участвовали в применении нервнопаралитического газа в метро Токио в 1995 году, атаке с использованием зарина в префектурах Мацумото и Нагано в 1994-ом и убийстве семьи адвоката в 1989-ом. Эту информацию подтвердил источник NHK. Телеканал сообщает, что казненные были последними членами «Аум Синрикё», которых в Японии приговорили к смерти.

6 июля был казнен основатель секты Сёко Асахара, а также шесть руководителей «Аум Синрикё», которые участвовали в организации теракта в метро и других преступлениях.

20 марта 1995 года члены секты распылили зарин на трех ветках метро Токио. В результате теракта погибли 13 человек, здоровью еще 50 был нанесен серьезный ущерб, а общее количество пострадавших превысило 6 тыс. человек.