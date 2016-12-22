Интернет-магазины Otto и Quelle перестали принимать заказы в России

Входящие в немецкую компанию Otto Group, интернет-магазины Quelle и Otto прекратили принимать заказы в России, сообщается на их сайтах.

При этом Otto не принимает заказы с 17 июля, а Quelle прекратил их прием 25 июля. Оба магазина отметили, что их службы поддержки продолжают свою работу и будут обслуживать клиентов, которые успели сделать заказ.

О решении закрыть интернет-магазины Otto и Quelle стало известно в апреле. Гендиректор Otto Group Russia Мартин Ширер заявил, что такое решение обусловлено глобальной стратегией группы, которая теперь сконцентрируется на маркетплейсе Otto.de, работающем для немецкоязычных стран. Ширер отметил, что она вполне может выйти на международный уровень.

Исследовательское агентство Data Insight сообщало, что Quelle и Otto вместе занимали седьмое место среди интернет-магазинов, занимающихся продажей одежды и обуви.