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В России закроют онлайн-магазины Quelle и Otto
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В России закроют онлайн-магазины Quelle и Otto
Бизнес, 07:44
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В России закроют онлайн-магазины Quelle и Otto
Такое решение гендиректор Otto Group Russia Мартин Ширер объяснил «глобальной стратегией». То же самое, по его словам, происходит и в других странах, кроме немецкоязычных
Фото: Lukas Schulze / DPA / TASS

Онлайн-магазины одежды, обуви и товаров для дома немецкой группы компаний Otto Group — ​Quelle и Otto — закрываются на территории России. Такое объявление в беседе с газетой «Коммерсантъ» сделал ​гендиректор Otto Group Russia Мартин Ширер.

Подобное решение он объяснил «глобальной стратегией» группы. Теперь Otto Group, по его данным, сконцентрируется на маркетплейсе Otto.de для немецкоязычных стран. Однако в среднесрочной перспективе, как допустил Ширер, площадка может выйти на международный уровень. Сейчас же маркетплейсы в других странах, как подчеркнул собеседник издания, закрываются.

При этом немецкая группа компаний, по словам гендиректора Otto Group Russia, не собирается уходить из России полностью и, как уверен Ширер, останется «главным игроком» в российском e-commerce: в стране продолжат развитие такие ее бренды, как Bonprix и Witt (интернет-магазины одежды), а также eSolutions. Последняя занимается электронной коммерцией и предоставляет логистические, маркетинговые и ИТ-сервисы ретейлерам и брендам, в том числе Tom Farr, Zarina, Befree, Ralf Ringer и др.

Выручку от российского рынка Ширер не называет. Чистая прибыль от всех бизнесов в России, по данным компании, составляет €259 млн.

По данным исследовательского агентства Data Insight, которые приводит издание, Quelle.ru и Otto.ru совокупно занимали в России седьмое место среди онлайн-магазинов, специализирующихся на продажах одежды и обуви. Продажи Quelle.ru и Otto.ru в 2017 году составили 3,75 млрд руб., по сравнению с 2016 годом они выросли на 4%. При этом, как указал гендиректор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров, в 2017 году доля этих двух сервисов в продажах Otto Group в России снизилась до 15%. Сокращение доли в условиях стагнации продаж и их проигрыш конкурентам в лице Wildberries и Lamoda делает сворачивание Quelle.ru и Otto.ru «ожидаемым». Партнер Data Insight Борис Овчинников, говоря о причинах закрытия сервисов, также отмечает рост, близкий к нулевому, и кратное отставание от конкурентов.

В феврале глобальная электронная торговая площадка AliExpress объявила о запуске в России нового суббренда «Лоукостер». Этот дискаунтер будет специализироваться на продаже товаров стоимостью до 600 руб.

Авторы: Евгения Маляренко, Георгий Тадтаев.
Теги: Otto Group , Quelle
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